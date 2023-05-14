Мир 14 мая 2023, 21:44 «Отвратительно и позорно». Главу ЕК раскритиковали после слов об общих ценностях с Украиной Слова фон дер Ляйен об общих ценностях ЕС с Украиной возмутили пользователей Twitter РИА «Новости»

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Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об общих с Украиной ценностях возмутили пользователей Twitter. Они отметили, что Брюссель «ведет себя как террористическая организация» и добавили, что большинство европейцев хотят мира. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фон дер Ляйен произнесла речь на церемонии вручения премии имени Карла Великого украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Киев, как отметила глава Еврокомиссии, якобы борется за общие с Евросоюзом ценности, среди которых демократия и верховенство закона.

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«Новая ценность ЕС — свобода убивать. За это теперь присуждаются награды», — заявил один из пользователей.

Другой юзер отметил, что «Брюссель ведет себя как террористическая организация».

«Когда все закончится, они будут гнить в тюрьме, или может быть еще хуже?!» — написал он.

Еще один комментатор призвал главу Еврокомиссии «говорить за себя». Он отметил, что «подавляющее большинство» европейских граждан хотят мира «и не верят в ваши мистификации реальности».

«Это так отвратительно, так позорно, так смешно. Что выдающегося сделал этот человек для Европы?» — задался вопросом еще один пользователь.

Другой комментатор заметил, что «ни одна из упомянутых вами ценностей не относится к Украине». Также, по его словам, «и в Европе ситуация не на много лучше».

На торжественной церемонии в немецком Аахене Зеленский получил премию Карла Великого. Эту награду вручают за вклад в объединение Европы. Помимо медали и грамоты, глава Украины получил денежный приз. Его размер составил пять миллионов евро.