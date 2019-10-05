Седьмого октября представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе передаст информацию о существующем нахождении сил и средств на участке разведения № 3. Также важны сведения о планируемом местонахождении этих сил и средств после завершения мероприятий. Все эти данные необходимо отправить в Специальную мониторинговую комиссию (СММ) ОБСЕ.

Мир в Донбасс вернется после полноценного диалога — политолог Подробнее

Готовность приступить к отводу сил и средств сторонам нужно подтвердить 8 октября. А на следующий день начнется сам отвод войск после запуска сторонами сигнальных ракет.

«Синхронно и зеркально начнется процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений — отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участков разведения, который будет осуществляться в течение трех дней», — отметили в ведомстве.

О завершении отвода сил нужно будет сообщить ОБСЕ 12 октября. Помимо этого важно подтвердить намерение перейти к демонтажу фортификационных сооружений и разминированию.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское произошел в 2016 году, а в Станице Луганской — в июне 2019-го.