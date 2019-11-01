  • Отвод сил ополченцев ЛНР завершился в Золотом

    01 ноября 2019, 13:41

    Александра Ломейко

    У города Золотое на территории Донбасса завершился процесс отвода сил и средств Луганской самопровозглашенной народной республики. Ополченцы ждут сообщений о ситуации с украинской стороны.
    Отвод сил ополченцев ЛНР завершился в Золотом

    О проведенных мероприятиях рассказал руководитель правительства представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко. Его слова привело РИА «Новости».

    «Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 „Золотое“», — уточнил Филипоненко.

    Данные ополченцы передали представителям миссии ОБСЕ. Они наблюдают за участком разведения сил и средств.

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    «Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне», — добавил представитель правительства ЛНР в СЦКК.

    Процесс разведения сил у Золотого начался во вторник, 29 октября. Процесс должен был завершиться с обеих сторон в течение трех дней.