Отвод сил ополченцев ЛНР завершился в Золотом
О проведенных мероприятиях рассказал руководитель правительства представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко. Его слова привело РИА «Новости».
«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 „Золотое“», — уточнил Филипоненко.
Данные ополченцы передали представителям миссии ОБСЕ. Они наблюдают за участком разведения сил и средств.
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«Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне», — добавил представитель правительства ЛНР в СЦКК.
Процесс разведения сил у Золотого начался во вторник, 29 октября. Процесс должен был завершиться с обеих сторон в течение трех дней.