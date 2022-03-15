«Отвезу в подарок сыну». Депутат ГД забрал щенка из освобожденной Волновахи

Маленький щенок из освобожденного от националистов города Волновахи нашел кров у депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

Он рассказал, что животное прибилось к его группе, когда шла отправка гуманитарной помощи.

«Худой, голодный, изнывающий от жажды. Забрали с собой, отмыли, накормили», — написал Саблин.

Депутат дал собаке имя Марик — в честь города Мариуполя.

«Назвал в честь родного города, который освобождают от нацистов сейчас, — Мариуполь, Марик. Отвезу домой в подарок младшему сыну», — добавил Саблин.

На протяжении последних нескольких дней российские вооруженные силы организовывают гуманитарные коридоры из Мариуполя, МЧС готовит отправку гуманитарной помощи.

Ранее на видео попала бабушка, которая крестила российских военных, отправившихся на бронетранспортерах освобождать Мариуполь.