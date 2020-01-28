Ответственный за убийство Сулеймани офицер ЦРУ разбился в Афганистане

Между тем талибы, взявшие ответственность за атаку на американский борт, не называли имена погибших военных. Вашингтон тоже никак не прокомментировал эту новость. «Министерство обороны не скажет, сколько было на борту или были ли жертвы», — написала газета The Wall Street Journal.

Расследование причин крушения самолета продолжается. Представитель американских войск в Афганистане полковник Сонни Леггетт заявил, что военные расскажут о произошедшем, как только у них появится информация.

Самолет Bombardier E-11 27 января рухнул на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан»*. Катастрофа произошла недалеко от военной базы США. После случившегося талибы взяли самолет под охрану и искали выживших. Об этом сообщила газета «Известия». Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в администрации США написало, что на борту самолета-разведчика было не менее пяти человек.

Командир спецназа Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате целенаправленной атаки ВВС США.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.