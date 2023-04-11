11 апреля 2023, 12:37
Ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины возложили на США
Депутат Яровая назвала США ответственными за военно-биологическую оккупацию Украины
На США лежит ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.
«В результате такой оккупации стала сама Украина очагом опасных заболеваний, в том числе, неясного происхождения», — сказала депутат Госдумы
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Она проинформировала о выводе парламентской комиссии: американский военно-биологический проект на Украине стал частью стратегии по разрушению суверенитета страны.
Депутат сравнила военно-биологический проект США на Украине с «Манхэттеном-2» (кодовое название американской программы по разработке ядерного оружия — прим. ред.).
В конце марта Яровая заявила, что США стремятся создать механизмы внешнего управления на Украине. Она напомнила, что американские власти еще с момента распада Советского Союза начали осваивать страны постсоветского пространства в военно-биологическом направлении.
США
Украина
Биолаборатории
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