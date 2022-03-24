Ответственность за публикацию данных о размещении ВСУ могут ввести на Украине

Верховная рада поддержала введение уголовной ответственности за публикацию информации о перемещениях ВСУ. Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Заседание состоялось 24 марта. За то, чтобы принять соответствующий законопроект, проголосовали 346 депутатов. Всего на заседании присутствовали 363.

Введение в УК новой статьи 114.2 подразумевает наказание за умышленное и незаконное распространение информации о перемещении и расположении военных формирований Украины, а также направлении и перемещении международной военной помощи на Украину, если этих данных не размещал в открытом доступе Генштаб ВСУ или от штаба не получено письменное согласие на распространение таких сведений.

За нарушение в части, касающейся военной помощи, предусматривается лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Если нарушение касается передвижений военных формирований, в частности ВСУ, — от пяти до восьми лет. А если эти преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, либо с корыстным мотивом, либо с предоставлением информации незаконным вооруженным формированиям или «государству-агрессору», депутаты предложили лишать свободы на срок от восьми до 12 лет.