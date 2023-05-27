Мир 27 мая 2023, 14:30 Ответственность за антисербские провокации в Косове возложили на ЕС и США Захарова: США и ЕС несут ответственность за антисербские провокации в Косове РИА «Новости»

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Россия осуждает провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию в Косове вплотную к «горячей фазе». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ответственность за антисербские провокации лежит на США и ЕС.

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«Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС», — подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что американские власти не сделали ничего, чтобы отрезвить косовоалбанскую верхушку. В итоге обязательства по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 годов не выполняются.

Захарова отметила, что Россия осуждает провокационные шаги Косова, которые подведя ситуацию к горячей фазе, стали угрожать безопасности Балканского региона.

В декабре глава дипкорпуса ЕС Жозеп Боррель призвал косовских сербов разобрать баррикады, чтобы избежать дальнейшей эскалации.