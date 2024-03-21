Мир 21 марта 2024, 19:32 Ответные удары. Отправка Taurus на Украину развяжет конфликт России с Германией Compact: отправка Taurus на Украину приведет к конфликту между Россией и ФРГ РИА «Новости»

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Отправка ракет Taurus на Украину будет сопровождаться размещением немецких солдат на ее территории. Это приведет к конфликту между Россией и Германией, сообщило издание Compact.

Такое оружие ни в коем случае нельзя передавать Вооруженным силам Украины, поскольку неизвестно, что они с ним сделают. Украинская армия не способна управлять этой системой.

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По данным СМИ, возможный подрыв Крымского моста с помощью Taurus, который обсуждали немецкие генералы во время телефонных переговоров, мог легко спровоцировать обострение украинского конфликта.

«Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии», — написал автор материала.

Ранее сообщалось, что прокуратура ФРГ приступила к расследованию дела об утечке переговоров офицеров бундестага по поводу поставок Украине дальнобойных ракет. Канцлер Олаф Шольц назвал случившееся серьезной проблемой, сообщили «Известия».