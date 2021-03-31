Ответные санкции России создали неопределенность для компаний США

Российские контрсанкции, которые были введены в 2014 году, создали неопределенность для компаний США и сократили перспективы их проникновения на рынки России.

Об этом сказано в распространенном докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

«Начиная с августа 2014 года Россия вводила контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине. Эти контрсанкции создали неопределенность для американских фирм и сократили перспективы [их] проникновения на рынок [России]», — пишут авторы отчета. Выдержку сообщения привел ТАСС.

Власти США, по их словам, «продолжают усилия по открытию российского рынка и обеспечению справедливого отношения к американскому экспорту и американскому бизнесу».

Несмотря на проблемы в отношениях с Западом, Россия продолжает сотрудничать со множеством стран. Среди них можно выделить республики СНГ, страны ЕАЭС, Латинской Америки и даже Африки. О дружбе речи не идет — ведь любая дружба в политике длится ровно столько, сколько удобно.