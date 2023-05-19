Мир 19 мая 2023, 20:39 Ответная мера. Посольству США отказали в посещении Гершковича МИД РФ: посольству США снова отказали в посещении Гершковича Pxhere

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Запрос посольства США о консульском посещении арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича снова отклонили. Это ответная мера на невыдачу виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, написал ТАСС со ссылкой на министерство.

Лавров принимал участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Однако российские журналисты, которые должны были освещать поездку, так и не получили визы. При этом американская сторона до последнего обещала, что их выдадут.

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Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов — так описала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведение Соединенных Штатов. Дипломат отметила, что таким образом некоторые страны пытались устроить балаган из заседания Совбеза ООН. Россия пообещала, что не оставит это без ответа.

Белый дом заявлял, что не выдал документы россиянам «из-за защиты свободы прессы со стороны США».

Ранее Россия запретила въезд в страну 500 американцам. Министерство внутренних дел РФ подчеркнуло, что ни один враждебный выпад США не останется без жесткой реакции.