Мир 12 апреля 2023, 16:56 Ответ режиму Трюдо. МИД опубликовал «список-333», запрещающий въезд в Россию Россия запретила въезд 333 политикам, парламентариям и спортсменам из Канады РИА «Новости»

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Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. Это стало ответной мерой на антироссийские санкции, которые вводят власти государства против официальных лиц, политиков, журналистов, спортсменов и артистов, заявили в МИД. «Список-333» опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД указали, что при составлении придерживались принципа неотвратимости наказания за враждебные действия со стороны режима канадского премьера Джастина Трюдо.

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В стоп-лист попали канадские парламентарии и политики разного уровня, общественные активисты. Также в него внесли атлетов, которые подписали письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024. В частности, санкции затронули олимпийских чемпионов по фигурному катанию Меган Дюамель и Тессу Вертью.

Все фигуранты списка причастны к распространению в стране оголтелой русофобии, подчеркнули в пресс-службе МИД.

«Эта мера призвана также побудить попавших в черный список изменить свое поведение», — заключили в ведомстве.