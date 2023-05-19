Мир 19 мая 2023, 19:18 Ответ на санкции. Бараку Обаме закрыли въезд в Россию «Международная жизнь»: экс-президенту США Бараку Обаме запретили въезд в Россию Marc Nozell / CC BY 2.0 / Википедия

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Бывшему президенту США Бараку Обаме запретили приезжать в Россию. Об этом сообщил журнал «Международная жизнь» со ссылкой на информированный источник.

«В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», — сообщило издание.

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Ранее Канада, США и Великобритания добавили в санкционные списки несколько десятков человек и компаний, в том числе Генпрокуратуру и Минобразования России. Американская сторона запретила ввозить в РФ смартфоны и бытовую технику.

Украинский министр Герман Галущенко признался, что его страна хочет вытеснить Россию из мирового рынка топлива для АЭС и работает над введением санкций в атомной отрасли.

Ранее стало известно, что Сербия якобы намерена запретить экспорт продукции в РФ. Эти новости оказались фейковыми.