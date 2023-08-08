Мир 08 августа 2023, 14:07 Ответ МИД Франции на атаку Украиной гражданского судна возмутил российское посольство Посольство РФ возмутил отказ МИД Франции осудить Украину за атаку гражданского судна YouTube

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Отсутствие осуждения Украины со сторона МИД Франции после атаки на гражданское судно в Черном море — возмутительно. Такое заявление сделали в российском посольстве во Франции.

Российская сторона отметила, что Министерство иностранных дел Франции всего лишь воспроизвело классический набор голословных обвинений в адрес РФ вместо того, чтобы осудить киевский режим, который даже не скрывает своей причастности к произошедшему.

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«У нас это называется „перевалить с больной головы на здоровую“. Такой подход французского МИД не может не вызывать отвращения», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению представительства посольства, Франции стоило заставить своих украинских протеже прекратить вести террористическую деятельность и бить по гражданским объектам.

Российский танкер «Сиг» получил пробоину в южной части Керченского пролива в ночь на 5 августа в результате атаки украинского дрона. Корпус судна получил повреждения, а машинное отделение было частично затоплено. На борту находились 11 человек экипажа, никто из них не пострадал. На подмогу танкеру «Сиг» прибыли два буксира, которые которые откачивали воду.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк фактически признал причастность ведомства к недавней атаке надводного морского дрона к атаке на российский танкер. Украина также дала понять, что продолжит устраивать теракты против гражданских судов. Налет украинского дрона на российский танкер «Сиг» взволновал администрацию президента США.

Авторам и исполнителям атаки на российский танкер в МИД РФ пообещали наказание. Пока ремонт поврежденного в Керченском проливе танкера отложили.