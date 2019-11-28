Ответ Макрона на письмо Путина прокомментировали в Госдуме

Ранее президент РФ Владимир Путин направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону послание по вопросу размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответ не был детальным, однако отражал «понимание озабоченности [России] и готовность к диалогу на этот счет».

Дмитрий Новиков увидел в ответе Макрона «позитивную тенденцию».

«Этот шаг вполне вписывается в логику предыдущих шагов Макрона, и это следует расценивать как позитивную тенденцию, потому что дает шанс на торжество здравой позиции», — объяснил депутат.

Он отметил, что «ситуация выглядит достаточно логично».

«Во-первых, потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединенных Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий», — отметил Новиков.

Другой причиной он назвал ряд недавних заявлений французского лидера, которые говорят о готовности отражать интересы Европы и выстраивать внешнеполитический курс, независимый от США.