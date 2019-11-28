  • Ответ Макрона на письмо Путина прокомментировали в Госдуме

    28 ноября 2019, 18:27

    Ирина Нагайникова

    Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил ответ президента Франции как показатель позитивной тенденции. Об этом сообщил сайт RT.

    Ранее президент РФ Владимир Путин направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону послание по вопросу размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответ не был детальным, однако отражал «понимание озабоченности [России] и готовность к диалогу на этот счет».

    Дмитрий Новиков увидел в ответе Макрона «позитивную тенденцию».

    «Этот шаг вполне вписывается в логику предыдущих шагов Макрона, и это следует расценивать как позитивную тенденцию, потому что дает шанс на торжество здравой позиции», — объяснил депутат.

    Он отметил, что «ситуация выглядит достаточно логично».

    «Во-первых, потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединенных Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий», — отметил Новиков.

    Другой причиной он назвал ряд недавних заявлений французского лидера, которые говорят о готовности отражать интересы Европы и выстраивать внешнеполитический курс, независимый от США.