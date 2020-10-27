Отвергнутый поклонник трижды ударил ножом индийскую актрису

Нападение произошло в минувший понедельник, когда актриса шла из кофейни в своем районе. Ее остановил поклонник Кумар Махипал Сингх, который потребовал от нее, чтобы она дала согласие на брак с ним. Когда девушка отказалась и пыталась уйти, то мужчина достал нож и нанес возлюбленной три удара.

Мальхотру срочно госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее проникающее ранение живота и порезы на обеих руках. Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии.

По данным полиции, после нападения на актрису мужчина скрылся на своем автомобиле Audi. Его до сих пор ищут.

Мальви Мальхотра известна в Индии по телесериалам «Полет» и «Отель Милан».