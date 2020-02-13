Украинские пограничники научили пса отвечать на «Слава Украине!»

Украинское МВД опубликовало видео, на котором пес на административной черте на границе с Крымом лаем отвечает пограничнику на фразу «Слава Украине!». Собака взлаивает с подвыванием и садится на задние лапы.

Пресс-служба МВД подчеркнула, что помощник пограничников лабрадор Лед точно знает, как отвечать на произнесенный лозунг.

В ответ на поведение собаки пограничник на чистом русском языке его хвалит: «Молодец! Сидеть!».

«Слава Украине! Героям слава!» — это приветствие и лозунг украинских националистов, в с 2018 года еще и официальное приветствие в украинской армии и полиции.

Лазонг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны.

ОУН* и УПА* — запрещенные в России экстремистские организации.