Мир 22 апреля 2024, 23:03 «Отвечает реалиям». В Кремле объяснили вывод миротворцев РФ из Карабаха Песков: для российских миротворцев в Нагорном Карабахе нет больше функций РИА «Новости»

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Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха стал ответом на новые реалии, сложившиеся в регионе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Первому каналу».

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год», — сказал он

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По этой причине никаких функций для миротворцев здесь больше не осталось.

По словам представителя Кремля, «сейчас речь идет о новой жизни, есть территория Азербайджана и есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы».

При этом Песков отметил, что сейчас продолжается работа между двумя сторонами по мирному договору, где тоже еще остались несогласованные статьи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном.