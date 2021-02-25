Отца вратаря «Ливерпуля» нашли мертвым в Бразилии

Отца вратарей английского «Ливерпуля» Алисона Бекера и бразильской команды «Флуминенсе» Муриэля Бекера нашли мертвым. Мужчину сутки искали недалеко от его участка.

О смерти 57-летнего Жозе Бекера стало известно от журналиста Карлоса Ласерда в Twitter.

Он пропал после того, как ушел к одному из водоемов на территории своего участка в Бразилии, чтобы искупаться. Спасатели искали мужчину с 17:00 до заката солнца, но потом пришлось отложить поиски до утра.

Тело Бекера-старшего было обнаружено утром следующего дня. Причина смерти не уточняется.

Ранее в «Ливерпуле» прокомментировали информацию о драке между Бекером и защитником Эндрю Робертсоном в раздевалке команды, писала «Газета.ru».

В конце февраля стало известно о смерти бывшего полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо. Женщина с декабря 2020 года находилась в больнице с подтвержденным ПЦР-тестом на коронавирусом. Ей было 72 года. Сам футболист переболел COVID-19 в конце октября. Его болезнь протекала без симптомов.