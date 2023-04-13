Эксклюзив 13 апреля 2023, 23:19 Отсутствие знаменитого нейтралитета. Политолог — о закрытии счетов россиян в швейцарских банках Политолог Дудчак: Швейцария проявила отсутствие нейтралитета закрытием счетов россиян Pixabay

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Швейцария в очередной раз проявила отсутствие своего знаменитого нейтралитета, пригрозив закрытием счетов россиян в банках. Такое мнение в беседе с «360» высказал экономист и политолог Александр Дудчак.

Замораживание счетов россиян из-за санкций он назвал концом эпохи всемирно известных швейцарских банков, которые издавна гордились своим нейтралитетом. Считалось, что банки страны всегда были вне политики и позволяли анонимно хранить средства.

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«Это в очередной раз показывает, что доверие к швейцарским банкам стремится к нулю. И они на себе это уже почувствовали, и отток средств уже заметен», — выразил уверенность эксперт.

Причем проблема коснулась как российских, так и китайских вкладчиков. И если банки требуют, чтобы их клиентами были только резиденты Швейцарии, это как минимум вызывает удивление.

С другой стороны, заметил Дудчак, сложно посочувствовать тем, против кого направлены эти санкции. В данном случае речь идет о российских вкладчиках. Эксперт припомнил знаменитую фразу президента России Владимира Путина о том, что бизнесмены «замучаются пыль глотать», бегая по кабинетам, когда их активы арестуют.

«Россия бы этих денег все равно не увидела. Но кто до сих пор не понял или не хотел понимать, что пыли много и ее глотать действительно устанешь, теперь должны это почувствовать», — подчеркнул политолог.

Швейцарию Дудчак назвал очередной страной, которая теряет свой привычный имидж и этим сама копает себе могилу.

«Ну, а с другой стороны, а пусть закрывает. Это еще одно напоминание всем тем, кто считает что Россия — источник обогащения. Но когда есть необходимость позаботиться о своей стране, они (бизнесмены — прим. ред.) думают, мол, пусть это делают другие», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что швейцарские банки начали отслеживать движение средств на счетах своих российских клиентов. Если налоги платят в российский бюджет, людей предупреждают о закрытии счетов.