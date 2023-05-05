Мир 05 мая 2023, 20:37 Отсутствие Зеленского на Украине в момент атаки на Кремль в США назвали неслучайным Asia Times: Зеленский намеренно уехал с Украины перед атакой дронов на Кремль YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно покинул страну перед атакой дронов на Кремль, считает журналист Стивен Брайен. Украинский лидер не спешил возвращаться домой после посещения Финляндии, отметил Автор в материале для издания Asia Times.

«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — отметил журналист.

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Нежелание Зеленского возвращаться в Киев говорит о его беспокойстве за свою безопасность. Если бы атака удалась, президент Украины вернулся бы на родину героем, при неудаче он решил повременить с возвращением, отметил обозреватель.

Соединенные Штаты уличили в использовании своих киевских «марионеток» для организации все более серьезных провокаций. США продолжают эскалационную политику, считают в российском МИД.