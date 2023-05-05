05 мая 2023, 20:37
Отсутствие Зеленского на Украине в момент атаки на Кремль в США назвали неслучайным
Asia Times: Зеленский намеренно уехал с Украины перед атакой дронов на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский намеренно покинул страну перед атакой дронов на Кремль, считает журналист Стивен Брайен. Украинский лидер не спешил возвращаться домой после посещения Финляндии, отметил Автор в материале для издания Asia Times.
«Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом», — отметил журналист.
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Нежелание Зеленского возвращаться в Киев говорит о его беспокойстве за свою безопасность. Если бы атака удалась, президент Украины вернулся бы на родину героем, при неудаче он решил повременить с возвращением, отметил обозреватель.
Соединенные Штаты уличили в использовании своих киевских «марионеток» для организации все более серьезных провокаций. США продолжают эскалационную политику, считают в российском МИД.
Владимир Зеленский
Кремль
Беспилотники
Украина
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