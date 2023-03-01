01 марта 2023, 23:08
Отсутствие записей переговоров Шольца и Путина не устроило немцев. Но этим уже занимаются США
«Голос Мордора»: Германия устроила истерику вокруг всего, что связано с Россией и Путиным
Федеральный архив Германии пожаловался на то, что телефонные переговоры канцлера Олафа Шольца, которые он проводит с президентом России Владимиром Путиным, не записываются. Многие немецкие политики объяснили нерешительность Шольца в вопросах передачи оружия Украине якобы личными угрозами Путина во время этих разговоров. Таким мнением поделился автор Telegram-канала«Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».
Далее — прямая речь.
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Очень похоже на то, что в Германии вокруг всего связанного с Россией и Путиным, творится самая настоящая истерика. И некоторые чиновники, даже совсем уж сомнительного ранга, стараются успеть заработать на этой истерике какой-то политический капитал. Тоже сомнительный, но вдруг в будущем пригодится?
Внезапно, заговорил… глава Федерального архива Германии Михаэль Хольманн. В общем, вы, наверное, представляете уровень этого персонажа во власти. Руководит архивом. Правда, самым большим, государственным, но это не означает, что данный чиновник должен влезать в политические вопросы.
Германия ждет промаха от Шольца
Но, тем не менее, даже он сказал свое веское слово. Оказывается, очень плохо, что телефонные разговоры канцлера Олафа Шольца и Владимира Путина не записывают. И необходимо бы это срочно исправить.
Особенно в контексте того, что многие немецкие политики объясняют медлительность и нерешительность Шольца в вопросах передачи оружия Украине якобы личными угрозами Путина во время переговоров. Наверное, старыми добрыми фразами: «Пасть порву, буркалы выколю».
Вопрос очень важный. Особенно, как мне кажется, для госпожи Анналены Бербок, которая давно хочет подсидеть своего шефа и занять кресло федерального канцлера. При данном желании компромат необходим, как воздух. А подобные стенограммы — лучший источник компромата. Даже в том случае, если, как и обнаружится, никаких угроз не существовало и в помине.
Достаточно будет того, что герр Шольц пару раз назовет Путина по имени и этого вполне хватит, чтобы обвинить его в уважительном отношении к российскому президенту. Да даже тон разговора и интонации отдельных фраз легко сгодятся для подобных целей. Вы только дайте, а там уж какой-нибудь Bild все разложит по полочкам.
Переговоры записывают США
Но я бы не советовал так волноваться немецкому политику по поводу вопроса, что записи телефонных бесед Олафа Шольца и Владимира Путина не ведутся. Ведутся, и уже достаточно давно. Помогает лучший союзник Германии — США, чьи спецслужбы давным-давно прослушивают в Германии всех политиков, начиная с федерального канцлера и заканчивая какими-нибудь уж совсем маргинальными оппозиционерами.
Это стало известно еще во времена правления Ангелы Меркель. И, как вы помните, старушка не особенно против этого возражала. Разве что носик поморщила.
Германия
Россия
Владимир Путин
Олаф Шольц
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