Эксклюзив 01 марта 2023, 23:08 Отсутствие записей переговоров Шольца и Путина не устроило немцев. Но этим уже занимаются США «Голос Мордора»: Германия устроила истерику вокруг всего, что связано с Россией и Путиным

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Федеральный архив Германии пожаловался на то, что телефонные переговоры канцлера Олафа Шольца, которые он проводит с президентом России Владимиром Путиным, не записываются. Многие немецкие политики объяснили нерешительность Шольца в вопросах передачи оружия Украине якобы личными угрозами Путина во время этих разговоров. Таким мнением поделился автор Telegram-канала«Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Очень похоже на то, что в Германии вокруг всего связанного с Россией и Путиным, творится самая настоящая истерика. И некоторые чиновники, даже совсем уж сомнительного ранга, стараются успеть заработать на этой истерике какой-то политический капитал. Тоже сомнительный, но вдруг в будущем пригодится?

Внезапно, заговорил… глава Федерального архива Германии Михаэль Хольманн. В общем, вы, наверное, представляете уровень этого персонажа во власти. Руководит архивом. Правда, самым большим, государственным, но это не означает, что данный чиновник должен влезать в политические вопросы.

Германия ждет промаха от Шольца

Но, тем не менее, даже он сказал свое веское слово. Оказывается, очень плохо, что телефонные разговоры канцлера Олафа Шольца и Владимира Путина не записывают. И необходимо бы это срочно исправить.

Особенно в контексте того, что многие немецкие политики объясняют медлительность и нерешительность Шольца в вопросах передачи оружия Украине якобы личными угрозами Путина во время переговоров. Наверное, старыми добрыми фразами: «Пасть порву, буркалы выколю».

Вопрос очень важный. Особенно, как мне кажется, для госпожи Анналены Бербок, которая давно хочет подсидеть своего шефа и занять кресло федерального канцлера. При данном желании компромат необходим, как воздух. А подобные стенограммы — лучший источник компромата. Даже в том случае, если, как и обнаружится, никаких угроз не существовало и в помине.

Достаточно будет того, что герр Шольц пару раз назовет Путина по имени и этого вполне хватит, чтобы обвинить его в уважительном отношении к российскому президенту. Да даже тон разговора и интонации отдельных фраз легко сгодятся для подобных целей. Вы только дайте, а там уж какой-нибудь Bild все разложит по полочкам.

Переговоры записывают США

Но я бы не советовал так волноваться немецкому политику по поводу вопроса, что записи телефонных бесед Олафа Шольца и Владимира Путина не ведутся. Ведутся, и уже достаточно давно. Помогает лучший союзник Германии — США, чьи спецслужбы давным-давно прослушивают в Германии всех политиков, начиная с федерального канцлера и заканчивая какими-нибудь уж совсем маргинальными оппозиционерами.

Это стало известно еще во времена правления Ангелы Меркель. И, как вы помните, старушка не особенно против этого возражала. Разве что носик поморщила.