02 апреля 2023, 11:24
Отсутствие у Запада реальной цели на Украине дало преимущество России
FP: Запад создал преимущества России на Украине из-за отсутствия своих реальных целей
Запад по-прежнему занимает неоднозначную позицию по поводу того, зачем ему потребовалось вмешиваться в конфликт на Украине. Конкретную цель сформулировать так и не могут, констатировала обозреватель Foreign Policy, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс.
По ее словам, неоднозначность позиции Запада, оставляющего открытым вопрос о том, чего он пытается добиться на Украине, работала лишь на первых этапах конфликта.
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«Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками», — написала Фикс.
По мнению обозревателя, с этим связаны частые разговоры Запада о том, что Украине будут поставлять все, что потребуется.
«Звучит убедительно, пока не спросишь, что это все значит», — заметила она.
Как только западная общественность пытается задавать подобные вопросы, добавила автор материала, политики тут же начинают говорить о том, что цели должна определять сама Украина.
В то же время все это целеполагание украинских властей полностью зависит от поставок вооружений, пояснила обозреватель.
Она предупредила о возникновении опасного политического вакуума в самый разгар конфликта.
«Без четкой цели все больше западных граждан будут воспринимать конфликт как затяжную, неопределенную борьбу, что в итоге подорвет моральный дух Украины и самого Запада», — заключила Фикс.
Запад
Украина
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