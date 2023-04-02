Мир 02 апреля 2023, 11:24 Отсутствие у Запада реальной цели на Украине дало преимущество России FP: Запад создал преимущества России на Украине из-за отсутствия своих реальных целей РИА «Новости»

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Запад по-прежнему занимает неоднозначную позицию по поводу того, зачем ему потребовалось вмешиваться в конфликт на Украине. Конкретную цель сформулировать так и не могут, констатировала обозреватель Foreign Policy, научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе Лиана Фикс.

По ее словам, неоднозначность позиции Запада, оставляющего открытым вопрос о том, чего он пытается добиться на Украине, работала лишь на первых этапах конфликта.

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«Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками», — написала Фикс.

По мнению обозревателя, с этим связаны частые разговоры Запада о том, что Украине будут поставлять все, что потребуется.

«Звучит убедительно, пока не спросишь, что это все значит», — заметила она.

Как только западная общественность пытается задавать подобные вопросы, добавила автор материала, политики тут же начинают говорить о том, что цели должна определять сама Украина.

В то же время все это целеполагание украинских властей полностью зависит от поставок вооружений, пояснила обозреватель.

Она предупредила о возникновении опасного политического вакуума в самый разгар конфликта.

«Без четкой цели все больше западных граждан будут воспринимать конфликт как затяжную, неопределенную борьбу, что в итоге подорвет моральный дух Украины и самого Запада», — заключила Фикс.