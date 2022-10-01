Отсутствие у Запада мирного плана по выходу из украинского кризиса назвали позором | 360°

Мир 01 октября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

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Viber Отсутствие у Запада мирного плана по выходу из украинского кризиса назвали позором Немецкий депутат Вагенкнехт заявила о позорном поведении Запада из-за кризиса на Украине РИА «Новости»

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Странам Запада следовало разработать мирный план по выходу из конфликта на Украине еще несколько месяцев назад. Вместо этого страну продолжают накачивать оружием и вводят бесполезные санкции против России. Об этом в интервью изданию Der Weser Kurier заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Сложившееся положение дел она назвала позорным.

Политик подчеркнула, что считает неправильным проведение Россией спецоперации, но раскритиковала и санкции, которые ввел Евросоюз. Меры оказались бесполезны и сильно подорвали экономику Германии.

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«Нужно больше действий, чтобы найти компромисс. Отказ Украины от вхождения в НАТО и выполнение Минских соглашений с высокой степенью вероятности могли предотвратить боевые действия», — заявила Вагенкнехт.

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Сейчас всему миру, отметила он, нужно давить на обе стороны конфликта, чтобы усадить за стол переговоров под гарантии нейтральных стран, в числе которых депутат указала Израиль, ЮАР или Мексику.

«Сначала нужно заморозить конфликт, а уже потом поднимать вопрос о гарантиях безопасности. Россия не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, а Украине нужны гарантии безопасности», — подчеркнула Вагенкнехт.

Свою роль здесь могли бы сыграть США, но они пока не заинтересованы в быстром завершении конфликта. Поэтому ситуацию, в которой страны Запада не подготовили мирный план для разрешения ситуации, депутат посчитала позорной.

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