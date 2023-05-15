Мир 15 мая 2023, 23:57 Отсутствие связей Трампа с Россией подтвердили в Минюсте США Спецпрокурор Минюста Дарэм: у разведки не было доказательств связи Трампа с Россией РИА «Новости»

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У американской разведки и правоохранителей не было доказательств связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, в том числе контактов со спецслужбами страны. Об этом сообщил в своем в докладе специальный прокурор Минюста Джон Дарэм. Текст документа опубликовал телеканал CNN.

«Ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество, как оказывается, не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора», — заявил в докладе спецпрокурор.

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Также у ФБР не было доказательств того, что кто-то из окружения Трампа имел контакты с российскими спецслужбами.

В 2016 году перед выборами президента спецслужбы следили за сотрудниками избирательного штаба Трампа. Расследование «российского дела» длилось два года после избрания Трампа президентом. Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел свидетельств «сговора». Связи России и Трампа опровергали как в Москве, так и в Белом доме.

Нынешние власти США всеми силами пытаются отвлечь Трампа от подготовки к президентской кампании 2024 года, вызывая его на дачу показаний и дергая по судам. Основная задача демократов — не допустить Трампа на выборы, заявил ранее политолог Данила Гуреев.