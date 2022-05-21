Прекращение импорта нефти из России уничтожит экономику Венгрии, заявил в интервью телеканалу Fox News глава МИД республики Петер Сийярто. Министр предложил альтернативное решение двух проблем одновременно.

Сийярто подчеркнул, что для технологического преобразования венгерских предприятий для переработки других видов нефти и газа потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро.

При условии полного эмбарго на российскую нефть Венгрия физически не сможет импортировать сырье из других источников. Сийярто заявил, что решение этой проблемы есть.

«Если Евросоюз желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки, потому что они составляют наибольшую долю экспорта российской нефти в Европу», — сообщил министр.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что при условии такого исключения экономики стран «продолжат работать», а ЕС достигнет своей цели.