Мир 15 января 2023, 04:12 Отсутствие политического голоса у Германии назвали причиной отставки Ламбрехт Профессор Вернер: уход с поста министра обороны ФРГ стал одним из звеньев череды проблем РИА «Новости»

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Уход с поста министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт стало отражением множества проблем, накопившихся не только в ведомстве, но и в стране в целом. Политического голоса в Германии нет, заявил в интервью «Известиям» немецкий профессор экономики и геополитики Ричард Вернер.

По словам экономиста, в стране уже давно высказывали недовольство работой Ламбрехт. Глава Минобороны постоянно допускала промахи — называла неверные данные о переданных Украине вооружений, указывала недостоверную информацию о будущих поставках.

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Немаловажной причиной стал спад в экономике Германии, в основном из-за навязанных самим себе запретов на импорт. Власти пытаются свалить вину на Россию, однако проблемы в министерстве обороны начались в 2010-х годах.

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«Было много вопросов к бундесверу, к компетенции этих людей. Но министры не выбирают посты, их туда назначают. Это очень рискованная работа, в которой те, кто их назначал, „не нюхали пороха“. А потом они представляют ФРГ как страну со своей суверенной политикой. Но это не так. Мы также находимся под оккупацией США с далекого 1945 года», — подчеркнул профессор.

Правительство Германии делает все якобы в интересах государства, а на самом деле — по предписанию США, заявил Вернер. Профессор отметил, что это плохо для страны, но собственного голоса у Германии нет.

О решении Ламбрехт подать в отставку СМИ написали 13 января. Инициатива об отставке исходила от нее самой, а не от офиса канцлера Германии Олафа Шольца.