Мир 08 сентября 2023, 05:22 Отсутствие мостоукладчиков замедлило наступление ВСУ Forbes: Отсутствие мостоукладчиков замедляет наступление ВСУ Freepik

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Украинские боевики нуждаются в мостоукладчиках, отсутствие которых тормозит контрнаступление ВСУ. Об этом сообщил журналист Дэвид Экс в материале для Forbes.

«Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях <…> еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик», — заявил он.

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Эксперт отметил, что ВС РФ стали обстреливать вражескую технику противотанковыми снарядами. Удары осуществляли с другой стороны берега, из-за дефицита необходимого оборудования украинским боевикам пришлось остановиться.

Экс объяснил, что на одну бригаду ВСУ приходится одна машина, при этом группы построены неравномерно. Украинские войска должны понимать, что армия нуждается не только в боевой технике, истребителях и танках, но и в «скучном, непривлекательном оборудовании».

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные начали думать над тем, как «убрать» главу киевского режима Владимира Зеленского. Эксперт призвал Украину начать переговоры с Россией.