Отсутствие масок привело к стычкам среди молодежи в Испании

В Тенерифе (Испания) произошли столкновения групп молодых людей из-за отсутствия масок. Об этом сообщили «Известия».

Столкновения произошли в ночь на 18 октября на танцевальной вечеринке на одной из парковок в Эль-Куадрилатеро. Горожане выказали недовольство отсутствием масок на участниках вечеринки. Просьба жителей вызвала у танцующих агрессивную реакцию. В результате две группы молодых людей начали бросать друг в друга стеклянные бутылки. Правоохранителям пришлось задержать некоторых участников конфликта.