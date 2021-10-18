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    18 октября 2021, 14:14

    Отсутствие масок привело к стычкам среди молодежи в Испании

    Жители Тенерифе выразили недовольство из-за отсутствия масок на участниках местной вечеринки

    Артур Блянихов

    В Тенерифе (Испания) произошли столкновения групп молодых людей из-за отсутствия масок. Об этом сообщили «Известия».

    Столкновения произошли в ночь на 18 октября на танцевальной вечеринке на одной из парковок в Эль-Куадрилатеро. Горожане выказали недовольство отсутствием масок на участниках вечеринки. Просьба жителей вызвала у танцующих агрессивную реакцию. В результате две группы молодых людей начали бросать друг в друга стеклянные бутылки. Правоохранителям пришлось задержать некоторых участников конфликта.