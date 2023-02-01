Эксклюзив 01 февраля 2023, 01:34 Отсутствие депрессии в России удивило западных журналистов Голос «Мордора»: МВФ изменил прогнозы по экономикам стран РИА «Новости»

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз для российской экономики. Он отказался от прошлогоднего прогноза о ее падении. Теперь же сулится ее рост. А вот экономика Великобритании, по прогнозу, может стать самой слабой из всех стран «Большой семерки». Но британские СМИ не согласны с этим. По их данным, с экономикой Соединенного Королевства все в порядке, но мешают инфляция и Путин, рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» Telegram-каналу «360».

Далее — прямая речь.

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Рост для России

Тут Международный валютный фонд обнародовал свои экономические прогнозы по странам на будущий год. Ежегодное мероприятие, которое в этом году выглядит особенно интересно.

Что касается России, то куда-то бесследно исчез экономический крах. Пусть там Урсула Фон Дер Ляйен и Жозеп Борель продолжают читать мантры о том, что экономика России разорвана в клочья, но МВФ ничего такого не пишет. Более того — Фонд отказался от прошлогоднего прогноза, в котором сулил падение российской экономики на 4%. Теперь прогнозирует рост. Пусть небольшой, но рост.

И, конечно, это никак не вяжется с громогласными заявлениями начала и середины прошлого года, что экономика России потеряет до 40%, что супермаркеты будут пусты, а народ обнищает. Ну, и конечно, на смех выставлен Джо Байден со своим долларом за 200 рублей, который уже давно превратился в мем.

Pxhere

А западные журналисты, которые посещают российские города, с удивлением рассказывают, что полки магазинов ломятся от продуктов, города живут полной жизнью, а никакой депрессией не пахнет и в помине.

Пессимистичный прогноз для Запада

Что касается экономики западной, то тут порадовало заголовком британское издание «Би-би-си» — с ней все в порядке, но мешают инфляция и Путин. И еще «Би-би-си» как-то стыдливо умалчивает о том, что происходит непосредственно в Великобритании, а зря.

МВФ прогнозирует Великобритании падение промышленного производства на 0,6%. Экономика Великобритании станет самой слабой из всех стран G7, уступив даже Италии.

Pxhere

По США — тут тоже все в порядке. Но опять же — инфляция. И неопределенность с энергетикой, так как энергетический кризис и не думает заканчиваться, а небольшое улучшение на рынках — это такая передышка. Кроме того, массовые сокращения в банковском секторе, до сотен тысяч рабочих мест и в технологическом секторе. Самые масштабные увольнения пройдут в гигантах Google и Microsoft.

По другим странам тоже не без проблем, и очень серьезных. Но мы поверим «Би-би-си» — все на самом деле прекрасно. Если бы только не инфляция и Путин.