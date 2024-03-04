Мир 04 марта 2024, 00:18 Отступление ВСУ вызвало панику лидеров ЕС Британский аналитик Меркурис заявил о панике в Евросоюзе из-за отхода ВСУ РИА «Новости»

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Масштабное отступление ВСУ перед натиском российской армии породило пораженческие настроения и панику среди европейских лидеров. Поэтому появились заявления о возможной отправке сухопутных сил НАТО при дальнейшем ухудшении ситуации. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он пояснил, что вызванное нехваткой оружия и личного состава плачевное состояние украинской армии заставило паникующих европейских политиков сделать ряд заявлений. Исправить ситуацию другим способом сейчас они не могут.

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«Почему [президент Франции Эммануэль] Макрон говорит об отправке войск на Украину, почему об этом говорит Эстония? Для меня абсолютно очевидно, что европейские державы и США видят, как обстановка на фронте для Украины стремительно ухудшается», — заявил Меркурис.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал снарядным голодом нехватку боеприпасов и вооружений, которые необходимы украинским военным. Он пояснил, что устоять перед превосходящей численностью и обладающей более эффективными средствами поражений армией России украинские военные не смогут.

Теоретическую возможность ввода сухопутных войск НАТО на Украину президент Франции Эммануэль Макрон допустил после встречи с лидерами Евросоюза в Париже, где участники обсуждали выделение дополнительной военной помощи ВСУ. Французский лидер признался, что поддержки своей инициативы у собеседников не увидел.

Министр обороны Германии Борис Писториус пояснил, что если войска любой европейской страны войдут на территорию Украины, то это приведет к масштабной эскалации. Это полностью противоречит цели Евросоюза, который делает все, чтобы конфликт завершился.