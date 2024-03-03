Мир 03 марта 2024, 10:41 Отступление из Авдеевки превратилось для ВСУ в дорогу смерти WP: бойцы ВСУ рассказали о царившем хаосе при отступлении из Авдеевки

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Отступление ВСУ из Авдеевки было хаотичным и неорганизованным, заявили украинские солдаты. Их слова привела газета The Washington Post.

«Это была дорога смерти», — признался один из украинских военнослужащих.

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Он добавил, что после выхода из Авдеевки по колонне ВСУ ударила российская артиллерия. Еще один боец ВСУ заявил, что не все военные знали об отходе, поскольку связи с командованием не было.

В комитете Рады по нацбезопасности и обороне сообщили, что ВСУ не подготовили оборонительных позиций при сдаче Авдеевки. Украинским войскам негде было закрепиться.

Украинское военное руководство считало Авдеевку несокрушимым оплотом обороны, который никогда не падет. Именно поэтому они не укрепили позиции вне города. После его освобождения Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС России.