08 февраля 2024, 14:29
«Отступаем?» Байден заявил о критической точке конфликта на Украине
Президент Байден: Украина оказалась в критической точке конфликта
Украина находится в критической точке конфликта на фоне сокращения помощи, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
На мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке американский лидер выразил обеспокоенность по поводу того, что союзники Украины бросают ее в такой момент.
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«А мы что делаем? Отступаем?» — заявил Байден.
Колумнист The New York Times Дэвид Сангер подчеркнул, что США не могут согласовать помощь украинским властям, поэтому рассматривают несколько вариантов для продолжения поддержки. Один из них заключается в обмене вооружениями с другими странами, второй — заставить Евросоюз платить за поставки.
Инициатива Байдена о помощи Украине не прошла в сенате. Во время голосования «за» выступили 49 человек, 50 — против. Для принятия проекта необходимо набрать 60 голосов.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что республиканцы почуяли «запах крови» перед президентскими выборами в США. Они решили сместить Байдена, поэтому из принципа «топят» планы по финансированию ВСУ.
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Джо Байден
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