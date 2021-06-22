Не привитых от коронавируса итальянских медиков начали отстранять от работы

Итальянские медики, не сделавшие прививку от коронавируса, не смогут выйти на работу. В стране начали отстранять от исполнения служебных обязанностей специалистов, которые не прошли вакцинацию.

Массовую прививочную кампанию в Италии, напомнил телеканал Sky TG24, начали а конце декабря 2020 года. Первыми вакцину получили сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Прививки врачам и медицинскому персоналу после этого делали в общенациональном масштабе.

В декрете по борьбе с COVID-19 от 1 апреля, принятом советом министров страны, говорилось об обязательной вакцинации всех итальянских медиков. Прививки должны были сделать сотрудники системы здравоохранения как из государственных, так и частных медицинских структур, соцсферы и аптек.

Правительственный документ предусматривает возможность для отказавшегося прививаться медика работать без контакта с коллегами и пациентами. Однако только в случае наличия подобных вакансий.

В обычной ситуации работников без вакцины разрешили просто отстранять от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы. Действие декрета распространяется вплоть до 31 декабря 2021 года.