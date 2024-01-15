Мир 15 января 2024, 08:31 Отстраненность Китая от обсуждения «формулы мира» разочаровала Украину Ермак: Украина сожалеет, что КНР не участвует в переговорах по «формуле мира» РИА «Новости»

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Позиция Китая по отказу от участия в обсуждении «формулы мира» разочаровала Украину. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, киевский режим приглашал Китай присоединиться к диалогу, поскольку нацелен на вовлечение в процесс как можно большего числа государства.

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«К сожалению, представителя Китая нет на дискуссии по „формуле мира“ в Давосе. Мы приглашали КНР и продолжим это делать, за столом переговоров их присутствие важно. Китай является влиятельным государством и мы надеемся, что в будущем они примут участие в процессе», — сказал Ермак.

Ранее стало известно, что Евросоюз и страны глобального Юга существенно разошлись в точках зрения к урегулированию конфликта на Украине. Запад выразил поддержку киевскому режиму, тогда как Юг призвал учитывать опасения России в сфере безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «формулу мира» Владимира Зеленского реализовать невозможно.