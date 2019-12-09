Довольный Родченков и разочарование мягким наказанием. Отстранение России от Олимпиад глазами западных СМИ

Исполком WADA лишил Россию права на участие в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российское антидопинговое агентство больше не имеет статуса соответствия. Участвовать в значимых турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. «360» выяснил, что об этом пишут зарубежные СМИ.

«России запретили участвовать в Олимпийских играх 2020 и в Чемпионате мира по футболу 2022» — с таким заголовком вышел материал на канале CNN. Журналисты подчеркнули, что члены исполкома WАDА «единодушно согласились запретить» Москве участвовать в крупных международных соревнованиях «из-за несоблюдения правил касательно допинга». Также авторы статьи отметили, что санкции ввели из-за отказа Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полностью сотрудничать во время расследования.

Более того, CNN цитируют химика-аналитика и некогда директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова, который и заявил в 2016 о существовании в России государственной допинг-программы. В том же году «разоблачитель», как называет его канал, переехал в Штаты и там участвует в федеральной программе по защите свидетелей. По словам журналистов, Родченков «высоко оценил» решение WADA.

«Наконец, многие допинговые грехи России теперь получат наказание, которое заслужили. Слишком долго Россия использовала допинг-мошенничество и спонсируемую государством преступную деятельность как инструмент внешней политики», — заявил Родченков через своего адвоката CNN.

Другой канал — Fox News Channel — постарался осветить и данные WADA, и шансы Москвы изменить ход событий. «Российское антидопинговое агентство может обжаловать решение в течение 21 дня», — говорится в материале. Его авторы также подметили, что «неспособность WАDА полностью исключить Россию из Олимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году расстроила» некоторых спортивных функционеров. «Я не довольна решением, которое мы приняли сегодня. Это так далеко от того, что мы могли бы… Это самый большой спортивный скандал, который когда-либо видел мир, теперь я ждала бы полного признания от россиян, а также их извинений за всю ту боль, которую испытали все спортсмены и фанаты спорта» — вице-президент WADA Линда Хелланд, по словам авторов материала, долгое время настаивающая на ужесточении линии против России.

В «Би-би-си» напомнили, что у россиян теперь будет единственная возможность соревноваться с представителями других стран в масштабных состязаниях — доказав свою «чистоту» и не представляя свою страну. «Такое уже было раньше — команда российских спортсменов соревновалась под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане», — отметили авторы статьи. В ней же сказано, что несмотря на запрет на участие в Чемпионате мира по футболу 2022, Москва может принять участие в отборочных играх.

Без флага и турниров. Как WADA наказало Россию Подробнее

«Комитет принял решение после того, как пришел к выводу, что Москва подделала лабораторные данные, подложив фальшивые улики и удалив файлы, связанные с положительными допинг-тестами, которые могли бы помочь выявить мошенничество», — написали в New York Post со ссылкой на следователей WADA и Международный олимпийский комитет. «Вопиющее манипулирование» данными московской лаборатории было «оскорблением для спортивного движения во всем мире», как заявил МОК. По словам бывшего президента WADA Дика Паунда, комитет «устал от того, что делает Россия». При этом Паунд же заявил о силе российских спортсменов: «На игровом поле это большая, важная страна. С Китаем и Соединенными Штатами, это один из спортивных гигантов», — процитировали авторы статьи New York Post экс-президента WADA.

Старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post также не смогла обойти скандал с отстранением российских спортсменов стороной. Помимо прочего, это издание дало слово российской стороне. Например, привело высказывание Дмитрия Медведева. Он назвал решение WADA «антироссийской истерией». Процитировали китайские журналисты и главу российского антидопингового агентства: «У нас нет шансов выиграть это дело в суде… Это трагедия… „Чистые“ спортсмены считают свои права ущемленными», — Юрий Ганус.