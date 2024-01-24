Мир 24 января 2024, 02:16 Отставной полковник СБУ Стариков рассказал, куда будут отступать ВСУ Отставной полковник СБУ Стариков: ВСУ строят укрепрайон, чтобы отступить РИА «Новости»

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ВСУ придется отступить на новую оборонительную линию, которую уже начали строить инженерные войска. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в эфире YouTube-канала.

«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать. <…> Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую линию [главкома ВСУ Валерия] Залужного», — заявил специалист.

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Он отметил, что линия расположена в 10-15 километрах от передовой. Когда ее достроят, то украинские войска отступят.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что у армии Украины трудное положение под Артемовском и Северском. Он назвал обстановку там очень напряженной. Российские войска на этом направлении интенсивно применяют огонь артиллерии, минометов и ударных дронов.

Как сообщало немецкое издание ZDF, боевикам ВСУ приходится оставлять позиции из-за острого дефицита боеприпасов. Если американский конгресс в скором времени не одобрит пакет помощи Украине на 2024 год, то у военных страны не будет артиллерии и систем ПВО.