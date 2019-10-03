Отставной полковник КГБ рассказал об американской вербовке агентов

ФБР разместило в Facebook объявление на русском языке с предложением помощи американским спецслужбам. Журналисты предположили, что так бюро вербует шпионов из числа русских граждан. В объявлении фигурировали фразы: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты».

«Хади суда, вербавать буду»! ФБР в Facebook ищет «русских шпионов» с грамматическими ошибками Подробнее

Михаил Любимов заявил, что это «прямая попытка найти агентуру, людей, знающих русский язык, которые сочувствуют и хотят работать в ФБР против русских». Он выразил уверенность, что такие люди могут найтись: проживающие в США русские эмигранты, нуждающиеся в материальной поддержке, и российские граждане, по тем или иным причинам возненавидевшие Россию.

«Обычная история, не вижу в этом ничего особенного. И у нас бегут, и у них бегут. Чтобы не перебегали, нужно подбирать на службу честных сотрудников», — сказал полковник.