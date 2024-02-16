Мир 16 февраля 2024, 02:17 Отставной генерал ВСУ рассказал о неудобных вопросах главкома Сырского Экс-генерал ВСУ Кривонос: Сырский задает те же неудобные вопросы, что и Залужный РИА «Новости»

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Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал задавать те же неудобные вопросы об обеспечении армии, что и его предшественник Валерий Залужный. Об этом военный рассказал в эфире телеканала «Прямой».

«Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: „Где люди, где техника, где боеприпасы?“» — заявил генерал.

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По словам Кривоноса, замена 16 генералов ВСУ не поможет коренным образом изменить ситуацию на фронте. В современном мире победа достигается за счет экономического потенциала и обеспечения армии, а не личной храбростью или лобовыми атаками.

В заключение он задал вопрос, что изменилось после назначения Сырского на должность главкома в плане обеспечения ВСУ снарядами на фронте.

Ранее военный эксперт Роман Насонов заявил, что главком ВСУ Сырский столкнулся с вызовом в Авдеевке. Ему предстоит выбрать между попыткой удержать город и спасением своих бойцов.