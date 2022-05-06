Отставной генерал США призвал НАТО создать на Украине 5 бригад для боев с Россией

Отставной генерал-майор США, бывший глава Командования специальных операций Штатов в Европе Майк Репасс призвал НАТО активизировать военную поддержку Украины и участвовать в тренировке ее военных. Он посоветовал создать бригады, которые будут проводить наступательные операции и вытеснять из Украины российскую армию.

«Надо, чтобы американцы, французы, поляки, британцы и немцы создали по одному украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде, оснастили их и обучили на своей территории», — заявил Репасс в интервью CNN.

По мнению генерала, бригады численностью до 40 тысяч солдат следует укомплектовать новейшим оружием НАТО. Украине нужно больше оружия, подчеркнул Майк Репасс, при этом признавшись, что на Западе никто не знает, куда идет отправленное в страну вооружение.

Генерал шесть лет консультирует украинских военных по контракту с правительством США. В апреле Репасс посетил Польшу и Западную Украину, чтобы отследить динамику конфликта.