15 февраля 2024, 12:56
Отставной генерал НАТО назвал условие, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной
Экс-генерал НАТО Куят: РФ пойдет на переговоры при прекращении поддержки Украины
В случае, если Украина перестанет получать военную поддержку, Россия может согласиться на переговоры. Такое мнение в эфире Weltwoche высказал бывший председатель военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят.
К такому выводу Куят пришел, проанализировав интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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Он напомнил слова Путина о том, что Россия всегда была готова к переговорному процессу. И это остается неизменно сейчас.
«Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки», — подчеркнул Куят.
Также отставной генерал обратил внимание на еще одну важную деталь — а именно провал договоренностей, которых стороны смогли достичь на переговорах в Стамбуле.
Путин в интервью Карлсону подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа, добавил он.
Россия
НАТО
Владимир Путин
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