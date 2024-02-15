Мир 15 февраля 2024, 12:56 Отставной генерал НАТО назвал условие, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной Экс-генерал НАТО Куят: РФ пойдет на переговоры при прекращении поддержки Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

В случае, если Украина перестанет получать военную поддержку, Россия может согласиться на переговоры. Такое мнение в эфире Weltwoche высказал бывший председатель военного комитета НАТО, генерал в отставке Харальд Куят.

К такому выводу Куят пришел, проанализировав интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Реклама

Он напомнил слова Путина о том, что Россия всегда была готова к переговорному процессу. И это остается неизменно сейчас.

«Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки», — подчеркнул Куят.

Также отставной генерал обратил внимание на еще одну важную деталь — а именно провал договоренностей, которых стороны смогли достичь на переговорах в Стамбуле.

Путин в интервью Карлсону подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа, добавил он.