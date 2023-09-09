Мир 09 сентября 2023, 11:45 Отставной британский военный указал на раскол в отношениях Украины и ее союзников Sky News: цели Украины перестали совпадать с задачами ее союзников Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Цели Украины в конфликте перестали совпадать с задачами стран Запада. Об этом Sky News заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников», — отметил бывший военный.

Реклама

По его словам, европейские страны стремились ослабить Россию с помощью украинского конфликта. Эксперт заключил, что США и их союзники сочли эту задачу выполненной, поэтому Запад теперь начнет заниматься своими внутренними проблемами, оставив Украину без поддержки.

Ранее американский политолог заявил о желании ряда украинцев остановить боевые действия. Эксперт указал, что граждане страны пойдут на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности.