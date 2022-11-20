Мир 20 ноября 2022, 02:55 Отставной американский полковник заявил о последнем издыхании ВСУ Полковник США в отставке Макгрегор заявил, что ВСУ сейчас на последнем издыхании

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Украинская армия несет огромные потери, при этом американское правительство отвергает идею мирного урегулирования конфликта, поддавшись массовому замешательству о якобы «победе Украины». Об этом в интервью Grayzone рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Они (ВСУ — прим. ред.) не побеждают. <…> Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их», — заявил Макгрегор.

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Бывший американский военный отметил, что Россию «нельзя запугать и заставить подчиниться». Макгрегор считает, что генерал армии США Марк Милли, в отличие от многих американских чиновников у власти, понимает реальную ситуацию в зоне боевых действий, поэтому предлагает инициировать мирные переговоры.

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Пентагон признал неспособность ВСУ «выбить» российские войска с Украины. Милли заявил, что вероятность победы украинской армии невысока.