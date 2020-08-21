Отставного спецназовеца в США заподозрили в шпионаже в пользу России

Экс-сотрудник спецподразделения американских сухопутных сил, известного как «зеленые береты», арестован в Соединенных Штатах. Его подозревают в сговоре с сотрудниками разведслужб России.

В распространенном пресс-релизе Минюста США говорится, что целью была передача сотрудникам российских спецслужб «информации, касающейся вопросов национальной обороны», пишет ТАСС.

«Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс […], как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — отмечается в сообщении. Как утверждают американские власти, за это время подозреваемый «периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб».

В пресс-релизе Минюст США указывает, что, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе. Ведомство уточнило, что Деббинсу грозит пожизненное лишение свободы.