Отставники любят поболтать: посол России рассказал о фантазиях польского генерала о Калининграде

«Полетом фантазии» назвал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире шоу «Соловьев.Live». Он отметил, что отставные военные любят поболтать и таким образом привлечь к себе внимание.

Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что его стране следует поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую в 1945 году «оккупировала Россия». Регион распложен на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия, в 1945 году там проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны примерно треть территории согласно решению Потстдамской конференции отошла СССР, все остальное досталось Польше.

«Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии», — сказал Сергей Андреев.

Он добавил, что в польском сегменте Интернета уже спрашивают, в какое именно время Кенигсберг был польским.

Провокационные заявления польского генерала являются не первыми. Он уже отзывался критически не только о Калининграде, но и о России в целом. Калининградскую область Скшипчак называл воротами в Балтийское море и на Польскую низменность.