Мир 08 февраля 2024, 23:00 Отставку Залужного назвали политическим решением Депутат Слуцкий: отставка Залужного не повлияет на неизбежность победы России Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного — скорее, политическое решение, заявил РИА «Новости» кандидат в президенты России, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, перестановки в украинской армии никак не отразятся на ходе спецоперации.

Депутат Госдумы назвал Александра Сырского, который занял должность главкома ВСУ, «генералом 200». Слуцкий подчеркнул — перестановки в украинской армии не повлияют на неизбежность победы России в ходе спецоперации.

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«Так что Зеленский своей „мудрой политикой“ по сохранению собственной власти только приближает неминуемое поражение украинской армии и достижение всех целей СВО», — отметил лидер ЛДПР.

Вечером 8 февраля президент Украины сообщил о назначении на должность главкома ВСУ Александра Сырского. Валерию Залужному глава государства выразил благодарность за службу. По мнению политолога Александра Станкевича, у Зеленского не оставалось другого выбора, ведь уволенный военачальник стал гораздо популярнее самого президента.