Отставку украинского посла в Казахстане посчитали попыткой обелить репутацию Украины | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 14:29 Отставку украинского посла в Казахстане посчитали попыткой обелить репутацию Украины Политолог Колчин: отставка посла Врубельского нужна для улучшения имиджа Украины РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, чтобы обелить свою репутацию и показать Западу, что Украина не поддерживает антигуманную повестку. Кроме того, Зеленскому очень нужны дальнейшие финансовые транши от западных государств. Такое мнение высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в разговоре с «360».

«Подобный ход офиса президента Владимира Зеленского направлен на уменьшение имиджевых издержек, которые последовали за античеловеческими и русофобскими заявлениями Петра Врублевского. Подобные высказывания об убийстве русских отозвалось громким инфоповодом во многих СМИ: западных и постсоветского пространства. Исправить ситуацию во многом потребовалось, чтобы обелить себя в глазах своих западных спонсоров», — заявил Колчин.

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По его словам, фашистская и антигуманная повестка не одобряется западными спонсорами киевского режима.

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«Президент Украины очень дорожит любыми возможностями получить дополнительные финансовые транши. В данном случае дополнительные финансовые транши потребовали кадровых изменений для демонстрации псевдогуманности. Но это лишь внешний ход», — отметил эксперт.

Колчин уверен, что на самом деле киевский режим продолжит проводить антироссийскую, русофобскую, антигуманистическую политику.

Собеседник «360» предположил, что новый посол Украины в Казахстане также будет заигрывать с русофобными националистическими элементами казахского общества.

«Нашей стране необходимо отвечать на каждую такую провокацию, на каждую попытку раздуть конфликт», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Зеленский отправил Врубельского в отставку после скандального высказывания дипломата о русских. Еще летом дипломат заявил, что Украина пытается уничтожить как можно больше русских.