Мир 04 сентября 2023, 09:54 Отставку министра обороны Украины объяснили в США NYT: министра Резникова отправили в отставку, потому что конфликт с РФ затянулся РИА «Новости»

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Бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова критиковали за коррупцию в армии и затянувшийся конфликт с Россией. Из-за этого президент Владимир Зеленский отправил его в отставку, сообщила американская газета The New York Times.

«Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», — заявил автор статьи.

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Общественность критиковала бывшего министра за распространенную в армии коррупцию, а сам он, по словам собеседника газеты в администрации президента, хотел уволиться. Отставку Алексея Резникова назвали в США крупнейшей встряской в украинском правительстве за последние 18 месяцев.

Новым министром обороны Украины назначили председателя Фонда госимущества, бывшего депутата Верховной рады, члена партии «Голос» Рустема Умерова. Алексей Резников не подтвердил назначение послом в Великобритании.