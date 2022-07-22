Отставку итальянского премьера Драги назвали потерей союзника для Украины

После отставки бывшего премьер-министра Италии Марио Драги страна перестанет быть надежным союзником для Украины. Это событие негативно повлияет на отношения между государствами, написал журнал The National Interest.

«В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины пострадает», — цитирует статью РИА «Новости».

Вне зависимости от исхода предстоящих выборов в Италии поддержка Украины ослабнет, считает автор статьи. Италия вряд ли начнет оказывать открытую поддержку России, однако смена правительства ослабит «единый антироссийский западный фронт».

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, после этого президент Серджо Маттарелла подписал документ о роспуске парламента. Выборы нового правительства пройдут досрочно — 25 сентября, написал «Царьград».