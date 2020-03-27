Отставку генерального директора ВОЗ поддержали более полумиллиона человек

«23 января 2020 года Тедрос Аданом Гебрисус отказался признать вспышку вируса в Китае глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Как мы знаем, коронавирус на данный момент не поддается лечению. Количество инфекций и смертей увеличилось более чем в 10 раз всего лишь в течение пяти дней. Отчасти в этом виновен Тедрос Аданом Гебрисус, недооценивший опасность коронавируса», — заметили создатели петиции.

По их мнению, генеральный директор ВОЗ должен незамедлительно оставить свой пост.

«Многие из нас очень огорчены. Мы считаем, что ВОЗ должна быть политически нейтральной организацией. Так без какого-либо расследования Тедрос Аданом Гебрисус почему-то абсолютно уверен, что числа зараженных и умерших, предоставляемые китайским правительством, безоговорочно верны», — уточнили авторы.

Они также пояснили, что Тайвань нельзя исключать из ВОЗ по политическим соображениям. По технологиям это государство превосходит некоторых участников ВОЗ.